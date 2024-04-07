شكرا لقرائتكم خبر عن 5.44% انخفاض فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية لشهر يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2024. وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 92.85 خلال شهر يناير 2024 (أولـي) مقابل 98.20 خلال شهر ديسمبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.45٪. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 225.74 خلال شـهـر يناير 2024 مقارنة بشـهـر ديسمبر 2023 حيـث بلغ 182.81 بنسـبة ارتفاع قــدرهـا 23.48٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلغ الــرقم القياسـي لصــناعة المواد والمنتجات الكيماوية 78.76 خلال شـهر يناير 2024 مقارنة بشهـر ديسمبر 2023 حيـث بـلغ 74.89 بنسـبـة ارتفاع قـدرهـا 5.17٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق. وبلغ الــرقـم القياسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 106.39 خــــلال شهــر يناير 2024 مقــارنة بشــهـر ديسمبر 2023 حيث بلغ 127.56 بنسبـة انخـفـاض قـدرها 16.60٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج. وبلغ الرقـم القيـاسي لصـناعة الفلزات القاعدية 52.48 خلال شهـر يناير 2024 مقارنة بشــهر ديسمبر 2023 حيث بلغ 60.29 بنسـبة انخـفـاض قدرهـا 12.95٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

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