شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. المؤشرات تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 1.5 مليار جنيه.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 28673 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 35093 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 12216 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 6545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 9311 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 7515 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ومصر لصناعة الكيماويات، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات المصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لحليج الأقطان، وبنك التعمير والإسكان، بحجم تداول 11 مليون سهم بقيمة 62.15 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 6.1 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون جنيه للثانية، وبحجم تداول 450 ألف سهم بقيمة 25.8 مليون جنيه للثالثة.



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، وحق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 5100 سهم، 472 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، والحديد والصلب المصرية، وحق اكتتاب شركة حق اكتتاب شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية-1 عدد 400 ألف سهم، 20.2 ألف سهم، 1.6 مليون سهم، على التوالي.

كما باع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 550 ألف سهم، 35.5 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.



فيما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، والعربية لحليج الأقطان، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 164 سهمًا، 17 ألف سهم، 16.3 ألف سهم، 1131 سهم، 2 مليون سهم، 55 ألف سهم، 1000 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الأهلي للتنمية والاستثمار، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 20.7 ألف سهم، 2703 أسهم، 170 ألف سهم، على التوالي.

في سياق متصل أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين مصطفى عبده خميس رئيسًا بمجلس الإدارة غير التنفيذي، وأحمد عبد الكريم عبد النبي رئيسًا تنفيذيًا، وتجديد يوم 30 أبريل الجاري موعدًا لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لاعتماد تقرير لجنة البت في إيجار مصنعي السيراميك (1-2)، كما أوصى المجلس بإعداد كراسة شروط لمصنع الأدوات الصحية تمهيدًا لعرض المصنع للإيجار.

في سياق منفصل أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، وبلغ الفائض المستهدف 46.2 مليون جنيه قبل الضريبة، وتنفيذ المشروعات الاستثمارية من فائض التمويل الذاتي بمبلغ 25 مليون جنيه، وهي مشروعات مبلغ 10 ملايين جنيه لتأهيل الوحدات الإنتاجية، و11 مليون جنيه للدفاع المدني والحريق، و2 مليون جنيه لتحديث أجهزة النظافة والمحافظة على البيئية، ونفس المبلغ لإعداد برنامج حاسب آلي لميكنة أعمال الشركة.