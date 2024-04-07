الاقتصاد

ارتفاع أسعار الدولار في البنوك اليوم

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بنهاية التعاملات الخميس الماضي.

وفيما يلي سعر الدولار في نهاية التعاملات بالبنوك:

الأهلي المصري: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش.

بنك الإسكندرية: 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشا للشراء والبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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