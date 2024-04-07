شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 9 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الأحد على رأسها "العقارات" بنسبة 3.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجعت 9 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.2%، يليه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.7%، 1.6%، على التوالي، وهبط قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.8%.

وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%، ونزل قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، 0.01%، على التوالي، فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 3.8%، وصعدت قطاعات التجارة والموزعون، ومواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.2%، 1.1%، 1%، على التوالي.

وقفزت قطاعات السياحة والترفيه، وخدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.1%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70" بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.902 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 661.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 103.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.26%، والعرب على 4.46%، واستحوذت المؤسسات على 24.07% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.92%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.8 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 56.3 مليون جنيه، 71.6 مليون جنيه، 5.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 138.8 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 28151 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 34432 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 12011 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6484 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 9210 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7494 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1526 نقطة.