شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد الإدارة المركزية للمنافذ بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جولاته التفقدية التي يقوم بها بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف منذ توليه مهام منصبه، تفقد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الإدارة المركزية للمنافذ ومتحف الآثار بصالتي 2 و 3 بمطار القاهرة الدولي، وذلك للوقوف على نظام سير العمل ومستجداته وأحوال العاملين بما يساهم في الارتقاء بمستوي العمل بكافة قطاعات المجلس المختلفة.

وخلال الجولة حرص الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على لقاء جميع العاملين بالإدارة المركزية للمنافذ، والأثريين بالمتحفين والاستماع إلى مشاكلهم وأفكارهم وآرائهم لتطوير منظومة سير العمل، مؤكدا على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم الكامل لهم حيث إن الاهتمام بالعنصر البشري بالمجلس الأعلى للآثار ورفع كفاءته والارتقاء بمهاراته يعد أحد أهم أولوياته ، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبونه لحماية التراث الإنساني والحفاظ عليه.