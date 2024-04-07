شكرا لقرائتكم خبر عن 717.4 مليار برميل نفط احتياطي الدول اعضاء منظمة "أوابك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدر احتياطي الدول اعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"من النفط الخام في نهاية عام 2022 بحوالي 717.4 مليار برميل، بزيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.27% مقارنة بعام 2021.

وأشار التقرير الإحصائى السنوى2023 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول"أوابك"، أن احتياطي الدول الاعضاء في عام 2022 يمثل نحو 54.1% من الاحتياطي العالمي البالغ 1326 مليار برميل.

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى ،أن احتياطي الغاز الطبيعي في الدول الاعضاء في عام 2022 شهد زيادة طفيفة أيضا مقارنة بعام 2021 بلغت حوالي 1.9% ليصل إلى 55.69 تريليون متر مكعب، وتمثل ما نسبته 26.2% من الاحتياطي العالمي البالغ 212.2 تريليون متر مكعب.



