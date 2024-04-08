شكرا لقرائتكم خبر عن "أوابك": 28.8 مليون برميل يوميا إنتاج النفط والغاز للدول الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الإحصائى السنوى2023 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول"أوابك"، أن إنتاج النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي للدول الأعضاء في عام 2022 بلغ نحو 28.8 مليون برميل يوميا بزيادة بلغت 10.9% عن عام 2021.

وأضاف التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، أنه فيما يخص إنتاج النفط الخام فقد بلغ إنتاج الدول الأعضاء بعام 2022 ما يقارب 24.01 مليون برميل يوميا محققا بذلك زيادة تقدر بحوالي 11.7% مقارنة بعام 2021، ويشكل إنتاج الدول الاعضاء النفط الخام ما يقارب 27.3% من الإنتاج العالمي والبالغ 88.03 مليون برميل يوميا.

ومن جهة أخرى بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسوق في الدول الاعضاء نحو 579.5 مليار متر مكعب في عام 2022، وقد شكلت حصة الدول الاعضاء ما يقارب من 14.3% من الإنتاج العالمي دون أي تغير عن السنة السابقة.