شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة التعاملات الصباحية.. صعود مؤشرات الأسهم اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 73ر 525 نقطة، أو ما يعادل 35ر1%، ليصل إلى 81ر39517 نقطة عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 58ر32 نقطة، أو21ر1%، ليصل إلى 20ر2735 نقطة.