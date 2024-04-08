الاقتصاد

جلسة التعاملات الصباحية.. صعود مؤشرات الأسهم اليابانية

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واس - د ب أ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 73ر 525 نقطة، أو ما يعادل 35ر1%، ليصل إلى 81ر39517 نقطة عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما أضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 58ر32 نقطة، أو21ر1%، ليصل إلى 20ر2735 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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