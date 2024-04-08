انخفاض أسعار النفط مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تراجعت أسعار النفط 1.5 % في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط بعد أن سحبت إسرائيل مزيدا من جنودها من قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 89.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى منخفض بلغ 85.55 دولار.

وأرسلت إسرائيل وحماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 % الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.

ورفعت السعودية أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيا مع التوقعات، وقالت شركة بيكر هيوز في تقريرها يوم الجمعة إن منصات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار منصتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2022.