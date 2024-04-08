مبيعات الحلويات بينبع تشهد حركة شرائية نشطة مع قرب عيد الفطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

تشهد أسواق حلويات العيد بينبع إقبالاً كبيرًا من المتسوقين مع قرب حلول عيد الفطر لشراء الحلويات التي تعدّ تقليدًا مرتبطًا بالمناسبة خلال أيام عيد الفطر المبارك ترحيبًا بالزائرين والمهنئين بالعيد، وفرحًا بهذه المناسبة الإسلامية .

ورصدت “واس” إقبال أفراد المجتمع على شراء الحلويات في المحال التجارية والأسواق التي تحرص على توفير كافة الأنواع لتغطية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين من مختلف الأذواق حيث شهدت محال بيع الحلويات حركة شرائية واسعة وسط إقبال كبير من المواطنين والمقيمين استعدادًا لعيد الفطر المبارك .