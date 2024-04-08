شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الأثاث: تبنى الدولة لإصلاح مؤسسى يرفع مستوى الاقتصاد الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق حبشي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أرى أن الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل تحت شعار "تعزيز قدرة الإقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات" خاصة بعد الازمات الاقتصادية التى تفاقمت فى السنوات الماضية، مع تداعيات جائحة "كورونا"والحرب الروسية الأوكرانية ،ثم الحرب الدائرة حاليا فى غزة، مما أدى إلى موجة غلاء تزامنت مع تراجع فى قيمة العملة "الجنيه".

وتابع حبشي في تصريحات صحفية اليوم: ثم بدأت الأوضاع فى التحسن مع الإعلان عن صفقات وتمويلات خارجية مثل صفقة"رأس الحكمة "وزيادة فرص صندوق النقد الدولى ما جعل الدولار يساوى نحو 47 جنيها فى البنوك المصرية.

وأضاف، كما يساهم تبنى استراتيجيات تعظيم قدرات وموارد مصر الإقتصادية، في تعزيز صلابة ومرونة الإقتصاد فى مواجهة الأزمات التى قد تواجهها البلاد.

وأكد حبشي ان تبنى الرئيس سياسة تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت، وتعظيم الدور الإقتصادى لقناة السويس، وتعظيم الإستفادة من ثروات مصر البشرية،سيسهم فى تعزيز سبل التواصل مع مجتمعات الاستثمار فى الخارج ودعم التصدير.

وكما يساهم تبنى الدولة فى الفترة الأخيرة لإصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى، سوف يسهم فى تحقيق حوكمة سليمة و سيرفع مستوى الاقتصاد الكلى فى مصر.



وأختتم أود أن أشيد بالدعم الذى يتلقاه المستثمر فى الجمهورية الجديدة ،سواء المستثمر المحلى أو الأجنبى وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتوفير فرص عمل ،وأيضا تعزيز دور القطاع الخاص والتركيز على قطاع الصناعة كأولوية مايجعلها تنمو وتتطور كل يوم.

وستحقق كل هذه الجهود تحسنا هائلا فى مستوى الاقتصاد فى مصر.