سعر الدولار في مصر اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالبنوك المحلية، حيث تراجعت فى بعض البنوك بما يترواح بين 9 و12 قرشا فى منتصف تعاملات اليوم، وارتفعت 5 قروش فى بنك المصرف المتحد، بينما استقرت فى بعض البنوك الأخرى.

وصعدت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري بنحو 12 قرشا ليسجل 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، مقارنة بـ47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه فى بداية التعاملات.

وانخفض الدولار فى بنك مصر بنحو 9 قرشا ليسجل 47.56 جنيه للشراء و47.66 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه فى بداية التعاملات.

كما هبط سعر العملة في البنك التجاري الدولي، وبنك الاسكندرية بنك البركة 10 قروش ليصل إلى 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، مقارنة بـ 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع فى بداية تعاملات اليوم.

بينما استقر سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الأسلامي لتسجل 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، استقر سعر الدولار فى بنك كريدي أجريكول ليسجل 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، وكما ثبت في البنك العربي الأفريقي ليصل إلى 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

كما استقر العملة الأمريكية في قناة السويس، بنك الاستثمار العربي عند 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الدولار أمام الجينه فى المصرف المتحد بنحو 5قروش ليسجل 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، مقابل 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع فى بداية التعاملات.