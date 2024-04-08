شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم 8 أبريل 2024.. تحرك جميع الأعيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المصري بدعم من قفزة السعر العالمي للذهب لمستويات غير مسبوقة تاريخياً عند 2354 دولار، الأمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار جميع الأعيرة المتداولة فى السوق المصرى، وفيما يلي أبرز تطورات سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3680 جنيها.

عيار 21 يسجل 3220 جنيهات.

عيار 18 يسجل 2760 جنيها.

عيار 14 يسجل 2147 جنيها.

الجنيه الذهب 25760 جنيها.



واصل الذهب تسجيل الارتفاعات القياسية مع بداية تداولات الأسبوع مدعوما بعمليات الشراء بغرض المضاربة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المستمرة، والتي دعم أسعار الذهب لتجاهل أرقام بيانات الوظائف الأمريكية القوية التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.5% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2343 دولار للأونصة بعد أن سجلت مستوى تاريخي جديد عند 2354 دولار للأونصة، وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 2330 دولار للأونصة.

الذهب يستمر في موجة ارتفاع قوية مستمرة منذ 7 أسابيع لم يتخللها تراجع سوى لأسبوع واحد، الأمر الذي يدل على قوة حركة الصعود وقوة زخم الشراء لدى الأسواق، والتي قللت من فرص تصحيح السعر لأسفل خلال الفترة الأخيرة.

التوترات الجيوسياسية تدعم أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، فلا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا مشتعلة، وفي الشرق الأوسط ظلت المخاوف بشأن الحرب بين إيران وإسرائيل قائمة، على الرغم من أن إسرائيل عقدت بعض محادثات السلام مع حماس في مصر.