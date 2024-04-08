شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 89.76 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار أي ما يعادل 1.55% لتصل إلى 89.76 دولار للبرميل بعد تسجيلها أدنى مستوى لها فى الجلسة السابقة عند 88.78 دولار، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.60 دولار للبرميل، متراجعا 1.31 دولار، بما يعادل 1.5%، بعد انخفاضه إلى مستوى 84.69 دولار وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ورفعت السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيًا مع التوقعات.

ومن جهتها كشفت شركة بيكر هيوز وهي واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم في تقريرها الجمعة أن منصات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار منصتين لتسجل بذلك 508 منصات الأسبوع الماضى، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2022.