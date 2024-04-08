شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية.. ارتفاع جماعي للمؤشرات بآخر جلسات شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.928 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 28503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 34945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 9311 نقطة.