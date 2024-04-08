شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 8-4-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 8-4-2024.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: العبوات الطبية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، ودلتا للطباعة والتغليف. البورصة تربح 26 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.928 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 624.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 82.8 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.59%، والعرب على 4.9%، واستحوذت المؤسسات على 25.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.6 مليون جنيه، 69.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 69.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 33.6 مليون جنيه، 481 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 28503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 34945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6541 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 9311 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 7509 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1527 نقطة.

وصعدت أسهم 103 شركات مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 41 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.93%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 41.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.05%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 21.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 15.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.44%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.42%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 26.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.34%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 78.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.60%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 1.259 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.26%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 30.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 13.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.36%.