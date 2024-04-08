شكرا لقرائتكم خبر عن من الفائدة للنفط.. 4 أحداث على رادار مستثمري الأسهم هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتطلعت الأسواق والبورصات إلى مجموعة من الأحداث والقرارات الهامة بتداول اليوم الاثنين، حيث تنتظر تأكيداً من البنك المركزي الأوروبي حول خفض أسعار الفائدة في يونيو، ويأتي ذلك وسط حالة من التقلب العالمي، وتهديدات وأزمات خطوط الشحن الدولي، مما يلقي بظلاله على التضخم ويعطي صناع القرار في كندا ونيوزيلندا وكوريا وقت أكبر للتفكير، كما تستعد الصين لإصدار طوفان من البيانات الرئيسية بينما تبدأ البنوك الأمريكية الإعلان عن نتائج موسم الأرباح، وفيما يلي 4 أحداث هامة على رادار مستثمري الأسهم، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز الهندية، كالآتي:

1) أسعار الفائدة الأوروبية:

يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس فيما يرجح أن يكون العقبة الأخيرة قبل أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة.

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ويرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 100% تقريبًا لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو لذا فإن الضوء الأخضر يعد أمرًا بالغ الأهمية لدعم معنويات السوق والمتدالين في البورصات.

من شأن البيانات التي تقول بانخفاض التضخم بشكل غير متوقع إلى 2.4% في مارس أن تمنح البنك المركزي الأوروبي مزيدًا من الثقة لذا فمن المرجح جدًا أن يقول البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات لأسعار.

2) صعود أسعار النفط:

أدى تزايد الاضطرابات الجيوسياسية وتعطل الإمدادات في عدد من مناطق الإنتاج الساخنة إلى دفع أسعار النفط إلى العودة نحو 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أشهر.

وتميل البنوك المركزية إلى التركيز على ما يسمى التدابير الأساسية للتضخم التي تستبعد أسعار الطاقة والغذاء.

لكن بالنسبة للشركات الموجودة على أرض الواقع لا يمكن إخراج سعر النفط الخام من المعادلة. وكان الافتراض بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بنسبة أقل من أقرانه سبباً في دفع الدولار إلى الارتفاع في كافة المجالات تقريباً هذا العام وهذا بدوره أدى إلى تقويض القوة الشرائية لكبار المشترين في الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع فواتير وارداتهم من الطاقة.

3) نتائج الأرباح:

سيتحول تركيز أسواق الأسهم الدولية أيضاً نحو التقارير الفصلية لعدد من البنوك والشركات الكبرى بموسم الأرباح.

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بعد نتائج الربع الرابع القوية حتى نهاية عام 2023 من المتوقع أن يسجل "إس آند بي 500" زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في أرباح الربع الأول، وفقًا لـرأس شركة "إل إس إي جي آي بي إي إس".

ويعتمد المستثمرون على أرباح الشركات القوية هذا العام لدعم التقييمات المرتفعة مع ارتفاع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية.

وتحوم نسبة السعر إلى الأرباح في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوياتها منذ عامين تقريبًا.

وستعلن كل من بنوك جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب وويلزفارجو عن نتائجهم في 12 أبريل.

كما وتعد بلاك روك ودلتا آير لاينز من بين الشركات البارزة الأخرى التي من المقرر أن تقدم تحديثات ربع سنوية في الأيام المقبلة.

4) أداء الاقتصاد الصيني:

تستمر العلامات الواعدة للتحول الذي طال انتظاره في الاقتصاد الصيني في التزايد مما يساعد على إبقاء الأسهم قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر خلال عطلة عامة لمدة يومين اعتبارًا من يوم الخميس.

وتمتع مؤشر شانجهاي المركب مؤخرًا بأكبر ارتفاع له خلال شهر بعد أن أظهرت البيانات أسرع توسع في التصنيع منذ أكثر من عام.

وأعقب ذلك أرقام أكثر تفاؤلاً تظهر تسارعاً في نشاط الخدمات، مما يشير إلى أن الروح الاستهلاكية قد تتحرك أخيراً ما يبعد المؤشرات عن العلامات الحمراء.