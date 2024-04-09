شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “موانئ” تسجل ارتفاعاً في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 12.48% خلال مارس 2024م والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت الموانئ التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر مارس لعام 2024م ارتفاعًا في أعداد الحاويات الواردة بنسبة 12.48% لتصل إلى 265,148 حاوية قياسية، مقارنة بـ 235,738 حاوية في الشهر نفسه من عام 2023م، مما يؤكد نجاح جهود “موانئ” في دعم القطاع البحري والخدمات اللوجستية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وحققت الموانئ ارتفاعاً في أعداد الحاويات الصادرة بنسبة 8.56 % لتصل إلى 212,672 حاوية قياسية، مقارنة بـ 195,895 حاوية عام 2023م، مما يعكس نجاح المشاريع التطويرية لزيادة كميات المناولة، وتعزيز قدرة الموانئ التنافسية، كذلك ارتفع إجمالي البضائع المناولة بنسبة 3.77% لتصل إلى 19,645,292 طناً، مقارنة بـ 18,931,624 بالفترة المماثلة العام الماضي، حيث حققت البضائع العامة ارتفاعاً بنسبة 53.74% لتصل إلى 804,837 طناً، مقارنة بـ 523,513 في الشهر نفسه من عام 2023م، كما ارتفع حجم البضائع السائبة السائلة بنسبة 8.10% لتصل إلى 14,742,797 طناً، مقارنة بـ 13,637,516 طناً عام 2023م، وبلغ حجم البضائع السائبة الصلبة 3,940,701 طن بنسبة انخفاض بلغت 14.11% مقارنة بـ 4,588,115 طناً العام الماضي.

وبلغت أعداد حاويات المناولة 561,484 حاوية، بانخفاض قدره 9.85%، مقارنة بـ 622,856 حاوية العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض حاويات المسافنة بنسبة 48.21% لتصل إلى 142,497 حاوية، مقارنة بـ 275,150 حاوية خلال عام 2023م.

وسجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 961,131 رأس ماشية، بزيادة 54.12%، مقارنة بـ 623,644 رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.

وشهدت الحركة الملاحية انخفاضاً بنسبة 3.01%، لتصل إلى 968 سفينة، مقارنة بـ 998 سفينة عام 2023م، فيما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 51.01%، لتصل إلى 62,507 ركاب، مقارنة بـ 127,599 راكباً العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 17.34%، لتصل إلى 67,638 سيارة، مقارنة بـ 81,826 سيارة عام 2023م.

يُذكر أن “موانئ” نجحت في تطوير البنية التحتية بالموانئ التابعة لها، عبر وضع حجر أساس لمشاريع تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية 7 مليارات ريال، وتطوير الجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات بلغت قيمتها مليار ريال، مما أدى إلى أن تسجل المملكة وفقاً للمنهجية الجديدة 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير “الأونكتاد” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال الربع الأول من عام 2024م .