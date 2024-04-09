شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطور إنفاق الدولة فى الصحة خلال 10 سنوات حتى سجل 689 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في 10 سنوات الفترة من 2013 وحتى 2023.

وقدرت بيانات الجهاز إجمالي قيمة إنفاق الدولة على الصحة بنحو 689.2 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية وفقا لما يلي:

32.7 مليار جنيه عام 2013 / 2014.

42.4 مليار جنيه عام 2014 / 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 29.5%.

45 مليار جنيه عام 2015 / 2016 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

48.9 مليار جنيه عام 2016 / 2017 بنسبة ارتفاع قدرها 8.9%.

54.9 مليار جنيه عام 2017 / 2018 بنسبة ارتفاع قدرها 12.2%.

61.8 مليار جنيه عام 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

73.1 مليار جنيه عام 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 18.2%.

93.5 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 28%.

108.8 مليار جنيه خلال عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 16.3%.

128.1 مليار جنيه خلال عام 2022 / 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 17.8%.