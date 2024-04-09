شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تصعد مع تضاؤل آمال الهدنة في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات إلى وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا إلى 90.78 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتًا إلى 86.78 دولارًا. خسائر برنت وتكبد برنت أولى خسائره في 5 جلسات، ونزل غرب تكساس الوسيط لأول مرة في 7 جلسات، على خلفية احتمال تراجع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.