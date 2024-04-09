شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار واليورو مقابل الروبل في بورصة موسكو اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بواقع 20 كوبيكًا ليصل إلى 5ر92 روبلًا عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 5ر4 كوبيكات ليصل إلى 56ر100 روبل، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بواقع 4ر0 كوبيك ليصل إلى 779ر12 روبلًا.