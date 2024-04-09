برميل خام برنت يتجاوز 90 دولارًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط اليوم بسوق لندن الدولية, مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية.

وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو المقبل 61ر90 دولارًا للبرميل, مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25ر0 بالمائة.

و ارتفع أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو بنسبة 21ر0 % الى61ر86 دولارًا للبرميل.

وكان قد بلغ سعر خام برنت يوم الجمعة المنصرم ذروة لم يسجلها منذ أكتوبر حيث بلغ 91ر91 دولارًا للبرميل.

و ستنشر, خلال الاسبوع الجاري, أهم الوكالات تقاريرها الشهرية المتعلقة بسوق النفط, حيث تنشر يوم الخميس القادم منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تقريرها الشهري ثم تليها يوم الجمعة الوكالة الدولية للطاقة.