شكرا لقرائتكم خبر عن لو ناوى تسرق كهرباء خلال إجازة العيد هتعرض نفسك للحبس وغرامة 200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "الحبس و غرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه" هى العقوبة التى نص عليها قانون الكهرباء لمعاقبة سارقى التيار الكهربائى والمخالفين لشروط التعاقد بشكل عام و بالنسبة للمخالفين خلال إجازة عيد الفطر المبارك سواء بغرض الزينة أو غيرها

وفيما يلى كيفية حساب الغرامة وفقا لمعاير وضوابط للقطاع التجارى وكذلك المنزلى ولكن وفقا لسعر شريحة البيع المحددة لكل قطاع :

1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا"

2- غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

3- فى حالة تجاهل محضر سرقة التيار الكهربائى الذى تم تحرير يتم تحويل المحضر للنيابة وتصل العقوبة إلى الحبس فى حالة عدم التصالح.

4- حالة تكرار السرقة و تحرير محضر أخر يتم تغليظ العقوبة و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.