الاقتصاد

نهاية التعاملات.. سعر الذهب يتراجع 15 جنيها قبل عيد الفطر

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الشارقة - اميمة ياسر -   

انخفضت أسعار الذهب في مصر بقيمة 15 جنيها بنهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، قبل إجازة عيد الفطر.

وكان سعر الذهب قد استقر في بداية التعاملات، وعاد للارتفاع بقيمة 30 جنيها بمنتصف التعاملات اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2137 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2747 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3205 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3663 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى نحو 25640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2363 دولارا للأونصة، (الأوقية تعادل نحو جرام عيار 24)، مع نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع 23.49 دولارا بزيادة بنسبة 1%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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