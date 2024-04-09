شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين أكبر فائزة.. توقعات بتضاعف القيمة السوقية للعملات المشفرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يرى الرئيس التنفيذي لشركة "ريبيل" الناشئة في مجال بلوكتشين أن القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات المشفرة قد تتجاوز 5 تريليون دولار هذا العام، وستكون عملة بيتكوين أكبر فائزة من هذا الارتفاع، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.
القيمة السوقية للعملات المشفرة
بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ما يقرب من 2.6 تريليون دولار اعتبارًا من 4 أبريل.
وإذا تضاعف السوق، فإن ذلك يعني ضمناً إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الجديدة بقيمة 5.2 تريليون دولار.
أسباب تضاعف القيمة السوقية
صرح براد جارلينجهاوس من شركة ريبيل بأنه يتوقع أن تتضاعف القيمة الكاملة لسوق العملات المشفرة، مشيرًا إلى عوامل كلية بما في ذلك اقرار أول صندوق تداول فوري للبيتكوين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ما يسمى "تخفيض عملة البيتكوين في حدث التنصيف".
وقال جارلينجهاوس:"لقد كنت في هذه الصناعة لفترة طويلة ورأيت هذه الاتجاهات تأتي وتذهب ولهذا أنا متفائل للغاية وأعتقد أن الاتجاهات الكلية والأشياء ذات الصورة الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة، تقود للمرة الأولى أموالًا مؤسسية حقيقية".
وأردف جارلينجهاوس: "إنك ترى أن ذلك يدفع الطلب وفي الوقت نفسه يتزايد الطلب ويتناقص العرض وهذا لا يتطلب تخصصًا في الاقتصاد ليخبرك بما يحدث عندما تتوسع عقود العرض ويتوسع الطلب".
أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين
تمت الموافقة على أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة في 10 يناير من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ليتمكنوا من التداول في البورصات الأمريكية ويسمحون للمؤسسات والمستثمرين الأفراد بالتعامل بعملة البيتكوين دون امتلاك الأصول الأساسية بشكل مباشر.
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حدث التنصيف
يعد تنصيف البيتكوين حدثًا تقنيًا يحدث تقريبًا كل أربع سنوات في تاريخ البيتكوين حيث يخفض إجمالي مكافأة عمليات التعدين إلى النصف بالنسبة إلى القائمين على تعدين البيتكوين وهم متطوعون على شبكة البيتكوين الذين يستخدمون أجهزة كمبيوتر عالية الطاقة للتحقق من المعاملات وسك الرموز الجديدة.
وقال جارلينجهاوس: ”من السهل أن تتضاعف القيمة السوقية الإجمالية لصناعة العملات المشفرة بحلول نهاية هذا العام لأنها تتأثر بكل هذه العوامل الكلية”.
ارتفاع بيتكوين
ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 140% في الأشهر الـ 12 الماضية.
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وقد وصلت إلى مستوى قياسي فوق 73 ألف دولار في 13 مارس وفقًا لبيانات "كوين جيكو" ومع ذلك فقد انخفضت العملة منذ ذلك الوقن إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار.
وتمثل بيتكوين حوالي 49٪ من سوق العملات المشفرة بأكمله مع قيمة سوقية تبلغ ١,٣ تريليون دولار اعتبارًا من ١ أبريل.
علامات إيجابية
ويعد أحد العوامل الأخرى التي يرى جارلينجهاوس أنها تدفع سوق العملات المشفرة إلى مستويات عالية جديدة هو إمكانية وجود زخم تنظيمي إيجابي في الولايات المتحدة.
نظرًا لأن هذا العام هو عام الانتخابات فإن الطامحين في مجال العملات المشفرة متفائلون بأن الإدارة القادمة ستكون أكثر استيعابًا لصناعة العملات المشفرة من خلال تركيزها على ذلك.
مستوى قياسي جديد لبيتكوين
وقال المحلل مارشال بيرد :" سنشهد تحركات عنيفة صعودًا وهبوطًا حتى الوصول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق والذي أعتقد أنه سيكون 150 ألف دولار والذي من المحتمل أن يحدث هذا العام".
القيمة السوقية للعملات المشفرة
بلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة ما يقرب من 2.6 تريليون دولار اعتبارًا من 4 أبريل.
وإذا تضاعف السوق، فإن ذلك يعني ضمناً إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الجديدة بقيمة 5.2 تريليون دولار.
أسباب تضاعف القيمة السوقية
صرح براد جارلينجهاوس من شركة ريبيل بأنه يتوقع أن تتضاعف القيمة الكاملة لسوق العملات المشفرة، مشيرًا إلى عوامل كلية بما في ذلك اقرار أول صندوق تداول فوري للبيتكوين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى ما يسمى "تخفيض عملة البيتكوين في حدث التنصيف".
وقال جارلينجهاوس:"لقد كنت في هذه الصناعة لفترة طويلة ورأيت هذه الاتجاهات تأتي وتذهب ولهذا أنا متفائل للغاية وأعتقد أن الاتجاهات الكلية والأشياء ذات الصورة الكبيرة مثل صناديق الاستثمار المتداولة، تقود للمرة الأولى أموالًا مؤسسية حقيقية".
وأردف جارلينجهاوس: "إنك ترى أن ذلك يدفع الطلب وفي الوقت نفسه يتزايد الطلب ويتناقص العرض وهذا لا يتطلب تخصصًا في الاقتصاد ليخبرك بما يحدث عندما تتوسع عقود العرض ويتوسع الطلب".
أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين
تمت الموافقة على أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة في 10 يناير من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ليتمكنوا من التداول في البورصات الأمريكية ويسمحون للمؤسسات والمستثمرين الأفراد بالتعامل بعملة البيتكوين دون امتلاك الأصول الأساسية بشكل مباشر.
اقرأ أيضاً: توقعات بوصول سعر بيتكوين إلى 80 ألف دولار بعد تخطيها مستوى قياسي
حدث التنصيف
يعد تنصيف البيتكوين حدثًا تقنيًا يحدث تقريبًا كل أربع سنوات في تاريخ البيتكوين حيث يخفض إجمالي مكافأة عمليات التعدين إلى النصف بالنسبة إلى القائمين على تعدين البيتكوين وهم متطوعون على شبكة البيتكوين الذين يستخدمون أجهزة كمبيوتر عالية الطاقة للتحقق من المعاملات وسك الرموز الجديدة.
وقال جارلينجهاوس: ”من السهل أن تتضاعف القيمة السوقية الإجمالية لصناعة العملات المشفرة بحلول نهاية هذا العام لأنها تتأثر بكل هذه العوامل الكلية”.
ارتفاع بيتكوين
ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 140% في الأشهر الـ 12 الماضية.
اقرأ أيضاً: التضخم يغير حسابات السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى
وقد وصلت إلى مستوى قياسي فوق 73 ألف دولار في 13 مارس وفقًا لبيانات "كوين جيكو" ومع ذلك فقد انخفضت العملة منذ ذلك الوقن إلى ما دون مستوى 70 ألف دولار.
وتمثل بيتكوين حوالي 49٪ من سوق العملات المشفرة بأكمله مع قيمة سوقية تبلغ ١,٣ تريليون دولار اعتبارًا من ١ أبريل.
علامات إيجابية
ويعد أحد العوامل الأخرى التي يرى جارلينجهاوس أنها تدفع سوق العملات المشفرة إلى مستويات عالية جديدة هو إمكانية وجود زخم تنظيمي إيجابي في الولايات المتحدة.
نظرًا لأن هذا العام هو عام الانتخابات فإن الطامحين في مجال العملات المشفرة متفائلون بأن الإدارة القادمة ستكون أكثر استيعابًا لصناعة العملات المشفرة من خلال تركيزها على ذلك.
مستوى قياسي جديد لبيتكوين
وقال المحلل مارشال بيرد :" سنشهد تحركات عنيفة صعودًا وهبوطًا حتى الوصول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق والذي أعتقد أنه سيكون 150 ألف دولار والذي من المحتمل أن يحدث هذا العام".