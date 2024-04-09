شكرا لقرائتكم خبر عن بيتكوين أكبر فائزة.. توقعات بتضاعف القيمة السوقية للعملات المشفرة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.