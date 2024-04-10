شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بزيادة 0.12 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2673 دولار أمريكي، بزيادة 0.12 %. الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1675 يورو بزيادة 0.19 %.

وكان سعر صرف الدولار تراجع مقابل الروبل الروسي بواقع 20 كوبيكًا ليصل إلى 5ر92 روبلًا عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

وهبط سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 5ر4 كوبيكات ليصل إلى 56ر100 روبل، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.