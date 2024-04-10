الاقتصاد

انخفاض حاد فى مبيعات السيارات فى مارس 2024 رغم انخفاضات الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - كشف احدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهرمارس 2024 فى أن عدد المركبات الإجمالية التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 22378مركبة ، وهذا يعنى انخفاض عن الشهر السابق  "فبراير " بنحو 2490 مركبة .

كما أكد تقرير المجمعة المصرية للتامين الاجباري عن شهر مارس2024 أن إجمالى المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغت 3177مركبة موديل 2021و5162مركبة موديل2022 و4594مركبة موديل 2023 و9445مركبه موديل  2024 .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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