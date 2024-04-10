شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد فى مبيعات السيارات فى مارس 2024 رغم انخفاضات الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف احدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهرمارس 2024 فى أن عدد المركبات الإجمالية التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 22378مركبة ، وهذا يعنى انخفاض عن الشهر السابق "فبراير " بنحو 2490 مركبة .

كما أكد تقرير المجمعة المصرية للتامين الاجباري عن شهر مارس2024 أن إجمالى المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغت 3177مركبة موديل 2021و5162مركبة موديل2022 و4594مركبة موديل 2023 و9445مركبه موديل 2024 .