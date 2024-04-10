سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-4-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -
نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، الموافق 10-4-2024، في البنوك المصرية.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-4-2024 بالبنك المركزي نحو 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة:
سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.
سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان:
سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 47.33 جنيه للشراء، 47.43 جنيه للبيع.