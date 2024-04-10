الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-4-2024 في البنوك المصرية

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الشارقة - اميمة ياسر -   

نشر موقع "أموال الغد" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء، الموافق 10-4-2024، في البنوك المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-4-2024 بالبنك المركزي نحو 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 47.46 جنيه للشراء، 47.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.55 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 47.52 جنيه للشراء، 47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان:

سجل سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان 47.33 جنيه للشراء، 47.43 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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