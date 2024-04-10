شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الدولار وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم والان نبدء بالتفاصيل

استقرار مؤشر الدولار

الدمام - شريف احمد - لم يطرأ تغير يذكر على الدولار اليوم الثلاثاء، وسط توخي المتعاملين الحذر قبيل صدور بيانات رئيسية للتضخم غدا الأربعاء، على الرغم من تأرجح الين قرب أدنى مستوياته في عدة عقود، وهو ما يبقي المتعاملين في حالة تأهب لأي تحرك محتمل من اليابان لدعم عملتها.وتوقع اقتصاديون في استطلاع أن يرتفع التضخم 0.3 على أساس شهري، مقارنة بنحو 0.4% في فبراير، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم الأساسي لشهر مارس آذار 0.3%.وأظهرت البيانات أن المتعاملين يراهنون على خفض ما مجموعه نحو 74 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا العام، أو أقل من ثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها.واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 104.12 في معاملات ما بعد الظهر.وقال بعض المحللين إن المخاطر الجيوسياسية، بغض النظر عن أسعار الفائدة الأمريكية، قد تزيد الطلب على أصول الملاذ الآمن، ومنها الدولار الأمريكي.وأمام العملات الأخرى، تراجع الدولار تراجعا طفيفا إلى 151.755 ين، وهو مستوى غير بعيد عن أعلى مستوى في 34 عاما، البالغ 151.975 ينًا، الذي سجله الشهر الماضي مع استمرار المسؤولين اليابانيين في محاولة دعم سعر العملة.وهبط اليورو 0.1% إلى 1.0852 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2666 دولار.