ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 89.67 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – الوئام

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع بعد انخفاض على مدار يوميين متتاليين، مدفوعة بمخاوف من تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، ما جدد الحالة الضبابية بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 89.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 85.47 دولار.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار الخامين القياسيين بنحو 1.7% رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الناجمة عن استمرار الحرب في غزة ومخاوف من جر مزيد من الدول إلى الصراع.