تراجع في أسعار الدواجن مع بداية عيد الفطر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الفراخ والكتاكيت في أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط تراجع إقبال المواطنين على شراء الدواجن والتوجه نحو شراء مستلزمات العيد.

وبحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فقد تراجعت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق المحلية، بالنسبة للمستهلك، حيث تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو 2.5 جنيه، كما تراجع متوسط سعر كيلو الدواجن البلدي بنحو 3 جنيهات، في الأسواق المحلية.

ونشر موقع "القاهرة 24" أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم داخل البورصة العامة للدواجن حسب آخر تحديث لها عبر الموقع الرسمي، وأيضا أسعار الفراخ والكتاكيت داخل الأسواق المحلية، حيث جاءت على النحو التالي:

استقر سعر الدواجن البيضاء اليوم ليتراوح بين 88 إلى 89 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 93 جنيها إلى 96 جنيها للكيلو، كما يختلف السعر من مكان لآخر.

وسجل سعر الفراخ الساسو بين 87 و88 جنيها للكيلو الواحد من أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 97 إلى 100 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم في بورصة الدواجن نحو 75 جنيها، وبلغ سعر أمهات أبيض نحو 75 جنيها، وذلك حسب آخر تحديثات الموقع الرسمي للبورصة العامة للدواجن.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم داخل البورصة العامة للدواجن، فقد سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 26 و29 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 24 24.25 جنيه، فيما بلغ سعر الكتكوت الساسو بين 13 و14 جنيها.

وجاء سعر الكتكوت الساسو بيور بين 14 و15 جنيها، في حين بلغ سعر الكتكوت البلدي الحر بين 6 و6.75 جنيه، وسعر الكتكوت الهجين بين 9 و10 جنيهات.