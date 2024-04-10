شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز تخصيص المجمعات الصناعية الجديدة.. أبرزها خفض سعر الإيجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول الحكومة الترويح للمجمعات الصناعية الجديدة المنتشرة في 13 محافظة وفي سبيل ذلك تم التوافق على عدد من الحوافز لترويج المجمعات الجديدة للمستثمرين وفي السياق التالي نرصد أهم هذه الحوافز في مجمع حوش عيسى في البحيرة.

• طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار.

• تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لما بعد 9 أشهر من تاريخ استلام الوحدة.

• الإستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك تم توقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن.

• القيمة الإيجارية للوحدة الصناعية بالمجمع 1300 جنيهًا شهريا شاملة مصاريف صيانة المرافق والخدمات العامة للمجمع.

• إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط.

• الإستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية.

• إمكانية حصول المستثمر على أكثر من وحدة لإستيعاب نشاطه الصناعي وبدون حد أقصى من الوحدات.