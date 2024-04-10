شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى مصر بختام تعاملات اليوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10-4-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 47.53 للشراء، 47.63 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 47.53 للشراء، 47.63 جنيه للبيع.

وبدأت البنوك العاملة فى مصر وعددها 37 بنكا، أمس الثلاثاء إجازة تستمر حتى يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر البنك المركزى المصرى فى بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين 15 أبريل 2024.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.56 جنيه للشراء.

47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.53 جنيها للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.53 جنيه للشراء.

47.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.