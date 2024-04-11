شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتراجع بشدة عند الإغلاق مع انحسار آمال خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع حاد أمس الأربعاء بعد أن أشارت بيانات التضخم الأمريكية إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يقدم على الأرجح على خفض أسعار الفائدة في أوائل يونيو حزيران.

ووفقا للبيانات الأولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند الإغلاق 50.08 نقطة أو 0.96 بالمئة ليغلق عند 5159.83 نقطة في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 139.49 نقطة أو 0.86 بالمئة إلى 16167.15 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 431.52 نقطة أو 1.09 بالمئة إلى 38452.15 نقطة.

