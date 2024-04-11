بداية التعاملات.. أسعار الذهب بمصر في ثاني أيام عيد الفطر

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر، عند نفس أسعار أمس.

وفيم يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2127 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2734 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3190 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3646 جنيها للجرام.

كما استقر سعر الجنيه الذهب عند 25520 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2337 دولارا للأونصة، (الأوقية تعادل نحو جرام عيار 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.