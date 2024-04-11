شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد والين يتراجع وسط انخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الين الياباني

أسعار العملات

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار اليوم الخميس بعد أن أدت بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع إلى تثبيط باقي توقعات بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لدورة خفض أسعار الفائدة في يونيو، كما تراجع الين لمستويات منتصف 199.وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات أسعار المنتجين الأمريكية، واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.وأدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى في 34 عاما عند 153.24 مقابل الدولار أمس الأربعاء، إلى إعادة المخاوف من التدخل الحكومي، إذ أكدت السلطات في طوكيو من جديد أنها لن تستبعد اتخاذ أي خطوات للتعامل مع التقلبات المفرطة للعملة.وتدخلت اليابان لدعم العملة ثلاث مرات في 2022، عندما انخفض الين نحو ما كان آنذاك أدنى مستوى منذ 32 عاما عند 152 ينا للدولار.واليوم الخميس، ارتفع الين 0.17%، ليصل إلى 152.93 للدولار، ويقل ذلك قليلا عن مستوى 153.24 الذي لامسه أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.4% على أساس شهري في مارس.وانخفض الين 8% تقريبا مقابل الدولار هذا العام، إذ ظلت العملة قرب مستوى 151 مقابل الدولار منذ أن قرر بنك اليابان الشهر الماضي إنهاء العمل بأسعار الفائدة السلبية المستمر منذ ثماني سنوات.وبعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، قلص المتعاملون بشكل كبير رهاناتهم بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، إضافة إلى توقيت بدء المركزي الأمريكي لدورة التيسير النقدي.ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة بمقدار 43 نقطة أساس هذا العام، بما يقل كثيرا عن 75 نقطة أساس يتوقعها المركزي الأمريكي، وفي بداية العام، توقع المتعاملون خفضا يزيد عن 150 نقطة أساس في 2024.وأدى تقرير التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ورفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، أكثر من 1% أمس الأربعاء، ليقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 105.30، وتداول المؤشر آخر مرة عند 105.15 اليوم الخميس.وأدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر، على الرغم من جهود البنك المركزي لدفعه نحو الارتفاع.وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.07465 دولار، بعد أن انخفض بنسبة واحد بالمئة أمس الأربعاء قبل قرار السياسة النقدية المتوقع اليوم الخميس من المركزي الأوروبي. ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير ولكن من المرجح أن يشير إلى أن خفض سعر الفائدة قد يبدأ في وقت قريب قد يكون يونيو.وسجل الجنيه الإسترليني 1.2548 دولارًا مرتفعا 0.07%خلال اليوم، وارتفع الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.65 دولارًا أمريكيًا، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.17% إلى 0.59 دولارًا أمريكيًا.