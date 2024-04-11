شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبة العامة للذهب: ارتفاع الطلب على المشغولات بمناسبة موسم الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن ارتفاع الطلب علي المشغولات الذهبية بالأسواق المحلية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المكرم بمناسبة الأعياد في مقابل استقرار نسبي في الطلب علي السبائك والجنيهات الذهبية كوعاء ادخاري، موضحا أن استقرار اسعار الصرف وتوافر السيولة الدولارية كان له أثرا مباشرا علي استقرار أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع تحركات طفيفة استجابة للارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأسواق العالمية.

وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعات متتالية علي مدار الأسبوعين الماضيين ليسجل السعر خلال كتابة التقرير حوالي 2334.5 دولار للأوقية مرتفعا بحوالي 8% علي معدل شهري بما يقدر بحوالي 168.4 دولار ومسجلا ارتفاعا علي معدل سنوي بحوالي 17.9 %.

بينما شهدت الأسواق المحلية استقرار نسبيا ليتراوح سعر جرام 21 بين 3180 و 3200 جنيها للجرام منذ بداية الاتجاه الصعودي للأسعار العالمية وحقق تراجعا بحوالي 15 جنيها خلال ثاني أيام عطلة عيد الفطر المبارك ليستقر عند 2185 جنيها للجرام، بينما اختتم عيار 24 التداول قبل بدء عطلة عيد الفطر المبارك عند 3657 جنيها للجرام، وسجل انخفاضا خلال ثاني أيام العيد مسجلا 3640 جنيها للجرام، بينما وصل جرام 18 وهو الأكثر استخداما في المشغولات الذهبية إلي 2743 جنيها للجرام في آخر أيام شهر رمضان وسجل انخفاضا صباح اليوم بحوالي 15 جنيها ليحقق 2730 جنيها للجرام ووصلت قيمة الذهب في الجنيه قبل احتساب الدمغة و الضريبة و المصنعية إلي 25600 جنيها، بينما انخفض صباح اليوم إلي 25400، و يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 بينما تختلف أسعار السبائك و المكونة في الأساس من عيار 24 بحسب وزنها نظرا لتنوع الأوزان الموجود بالأسواق المحلية والذي يبدأ من ربع جرام عيار 24 و يصل إلي سبائك وزن ألف جرام.