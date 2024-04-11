شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. ارتفاع الدولار واليورو مقابل الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الروبل في بداية تداولات اليوم ببورصة موسكو إلى مستوى 93.58 روبلاً، بزيادة قدرها 14.75 كوبيكاً، مقارنة بمستوى الإغلاق السابق.

وارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 8.75 كوبيكات، ليسجل 100.58 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 1.7 كوبيك ليصل إلى 12.89 روبلاً. بورصة موسكو وانخفض مؤشر بورصة موسكو عند إغلاق اليوم بواقع 1.23 نقطة، ما نسبته 0.036%، مقارنة بمستوى إغلاق يوم التداول السابق، ليسجل 3437.88 نقطة.

وارتفع مؤشر RTS بمقدار 0.49 نقطة، أي بنسبة 0.042%، مقارنة بمستوى إغلاق التداول السابق، ليصل إلى 1159.88 نقطة.