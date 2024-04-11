شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض نيكي وارتفاع توبكس.. الأسهم اليابانية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الخميس على تباين، بعدما أثر الارتفاع الكبير في عوائد السندات على أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات.

وانخفض المؤشر "نيكي" بنسبة 0.35% عند 39442.63 نقطة، فيما ارتفع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% لينهي تداولاته عند مستوى 41087.75 نقطة.

