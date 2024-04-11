شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار واليوان وتراجع اليورو أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي بنهاية تداولات بورصة موسكو اليوم الخميس، بواقع 46.20 كوبيك، مقارنة بمستواه عند آخر إغلاق، ليصل إلى 93.6401 روبل.

وتراجع سعر صرف اليورو إلى مستوى 99.9450 روبل، بواقع 54.50 كوبيك، وارتفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 3.82 كوبيك، ليبلغ 12.9002 روبل.

