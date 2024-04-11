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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة “0.10%” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم الخميس في ظلّ تصاعد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة “09:20” بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة “0.06%” إلى “86.26” دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة “0.10%” إلى “90.57” دولارًا للبرميل.
وأمس ارتفعت أسعار النفط بعد تراجعها ليومين متتاليين، وأنهت عقود “برنت” عند “89.67” دولارًا للبرميل، والخام الأمريكي عند “85.47” دولارًا.