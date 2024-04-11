أسعار النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة “0.10%”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف في تعاملات اليوم الخميس في ظلّ تصاعد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة “09:20” بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة “0.06%” إلى “86.26” دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة “0.10%” إلى “90.57” دولارًا للبرميل.