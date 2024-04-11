ارتفاع الدولار وسط انخفاض توقعات خفض أسعار الفائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع الدولار اليوم، بعد أن أدت بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع إلى تثبيط باقي توقعات بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لدورة خفض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، إلى 105.15 نقاط.

وارتفعت قيمة العملة اليابانية في أحدث التعاملات بنسبة 0.17% إلى 152.93 ينّاً مقابل الدولار.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.07465 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.2548 دولار.