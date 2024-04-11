شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس، بعد أن أدت بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من المتوقع إلى تثبيط باقي توقعات بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لدورة خفض أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، إلى 105.15 نقاط. ارتفاع الين والإسترليني وارتفعت قيمة العملة اليابانية في أحدث التعاملات بنسبة 0.17% إلى 152.93 ين مقابل الدولار.

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.07465 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.2548 دولار.