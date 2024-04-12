شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لتدشين أحدث محطة طاقة شمسية بمصر للألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذلت شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام جهودا كبيرة من أجل تدشين محطة طاقة شمسية خاصة بها؛ لتقليل تكلفة الكهرباء، وبالتالي تقليل تكلفة المنتج من جانب وبيع كهرباء من جانب أخر لزيادة مواردها.

وبعد محاولات كثيرة من الشركة ومن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومن وزارة قطاع الاعمال نجحت تلك الجهود، وبالتواصل مع وزارة الكهرباء في الموافقة على تدشين محطة طاقة شمسية، بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية تعرف على التفاصيل في 7 نقاط .

1ـ تم توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مصر للألومنيوم وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لإقامة محطة طاقة شمسية ذلك بحضور "هيلدا كليمتسدال" سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة ، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

2 ـ تبلغ طاقة المحطة قدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء للمجمع الصناعي بنجع حمادي.

3 - سيتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميجاوات لكل مرحلة على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع.

4 ـ ستتم المرحلة الثانية خلال 24 شهرا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

5 - من المقرر أن تقام المحطة الشمسية في موقع قريب من مصنع الألومنيوم بنجع حمادي.

6 - تتولى شركة سكاتك (مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر) تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.

7 ـ المحطة تتوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والالتزام بالقواعد الجديدة للحد من الكربون، لاسيما تلبية شركة مصر للألومنيوم لمتطلبات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، خاصة وأنها نجحت مؤخرا في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI) لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد.

