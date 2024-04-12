شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني يوم الخميس ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

فقد تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2559 دولار أمريكي، بزيادة 0.18%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1707 يورو بزيادة 0.31%.

انخفاض الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.47%، ما يعادل 37.41 نقطة، ليصل عند مستوى 7923.80 نقطة.