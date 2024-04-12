شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع آمال خفض الفائدة يهبط بأسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط عند التسوية يوم الخميس، بعد أن أحبط التضخم العنيد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية في الأجل القريب، لكن مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط أبقت الخام قريبًا من أعلى مستويات منذ 6 أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا أو 0.8% إلى 89.74 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.19 دولار أو 1.4% إلى 85.02 دولار للبرميل. كبح التضخم في أمريكا وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحرز فيما يتعلق بالتضخم، وأن هناك حاجة لتمديد التشديد النقدي لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

ويرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو، أن سبتمبر هو التوقيت الأكثر احتمالًا لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم أسعار المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.

أسعار الفائدة في أوروبا وفي أوروبا، أبقى مسؤولو البنك المركزي على تكاليف الاقتراض دون تغيير كما كان متوقعًا، لكنهم أشاروا إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة قريبًا.

وقد يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.

وستكشف وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها في تقريرها الشهري اليوم الجمعة.

وتأثرت أسعار النفط أيضا بانقطاع في التيار الكهربائي يوم الأربعاء، أدى إلى توقف عدد من وحدات إنتاج الوقود في منشأة موتيفا إنتربرايز الضخمة التي تبلغ طاقتها 626.6 ألف برميل يوميًا في بورت آرثر بولاية تكساس يوم الأربعاء.