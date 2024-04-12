شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكي يغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق سوق الأسهم الأمريكي في بورصة وول ستريت, اليوم على تباين مع نهاية تعاملات.



وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 43ر2 نقطة،أو أقل من 1ر0%، ليصل إلى 08ر38459 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 42ر38 نقطة،أو 7ر0%، ليصل إلى 06ر5199 نقطة. وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 84ر271 نقطة، أو 7ر1% ، ليصل إلى 20ر16442 نقطة.

