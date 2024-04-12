شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سوق الدواجن والبيض في مصر ثالث أيام عيد الفطر المبارك لعام 2024، وأبرز التطورات بعد تسجيل الفراخ تسليم أرض المزرعة استقرار ملحوظ عند 85 إلي 86 جنيها للكيلو بالمزرعة ويصل المستهلكين بين 95 إلي 97 جنيها، في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 89 جنيها مقابل 94 جنيها.

وسجلت أسعار البيض مستويات 154 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 162 جنيها وتصل للمستهلكين وكرتونة البيض الأحمر تسجل 156 جنيها، وتصل للمستهلكين وقد تزيد قليلاً بحسب المنطقة.