شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد مع تنامي التوتر بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في ظل تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بتخفيضات بعدد تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

فبحلول الساعة 0420 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 85.63 دولار.

ومحت هذه المكاسب بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأمريكي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال يوم الأربعاء إن إسرائيل "يتعين أن تعاقَب، وستعاقَب" على الهجوم.

وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تتوقع هجوما من جانب إيران ضد إسرائيل، لكنه لن يكون كبيرا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب. وقالت مصادر إيرانية إن طهران أشارت إلى رد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير.

