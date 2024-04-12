شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 0.5 % مسجلة 2384.34 دولارًا للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب، اليوم، ارتفاعا لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، مدعومة بمشتريات بنوك مركزية.

يأتي هذا في حين لم تُفلح بيانات اقتصادية أمريكية قوية في النيل من الإقبال عليه. أسعار الذهب اليوم وسجل السعر الفوري للذهب ارتفاعا 0.5 % إلى 2384.34 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وبخصوص العقود الأمريكية الآجلة للذهب ارتفعت أيضا 1.2 % إلى 2401.80 دولارًا. أسعار المعادن أما المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة زيادة في المعاملات الفورية 1% إلى 28.75 دولارًا للأوقية مسجلة أعلى مستوياتها منذ فبراير 2021.

كما ارتفع البلاتين 0.7 %إلى 986.65 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 1049.83 دولارًا.